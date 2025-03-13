Bayern Münih, Kimmich’in Sözleşmesini Yeniledi

BAYERN MÜNİH KIMMİCH İLE SÖZLEŞME UZATTI

Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Joshua Kimmich’in sözleşmesini 30 Haziran 2029’a kadar uzatmayı duyurdu. Kulüpten gelen bilgiye göre, “Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih’e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak.”

KAZANDIKLARI KUPALAR

Alman futbolcunun, bu süreçte Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı bildiriliyor. Kimmich, Temmuz 2015’te Stuttgart’tan Bayern Münih’e transfer olmuştu.