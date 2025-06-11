Bayern Münih, Leroy Sane’yi değerlendirecek!

BAYERN MÜNİH’TEN ÇARPICI ADIM

Alman futbol devi Bayern Münih, geleceği belirsiz olan Leroy Sane konusunda dikkate değer bir adım attı. Bavyera kulübü, transfer söylentileri arasında geçen Alman yıldızı FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

Bayern Münih, ABD’deki turnuvada mücadele edecek ve Sane, 15 Haziran’da Auckland City ile, 21 Haziran’da Boca Juniors ile ve 24 Haziran’da Benfica ile oynanacak maçlar öncesinde forma şansı bekliyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek olan Leroy Sane, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Arsenal, Tottenham, Newcastle United gibi Premier Lig kulüpleri ile Napoli ve Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgisini çekiyor.

Alman basınına göre Bayern Münih, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda tutmak için yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroya kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme teklif etti.

2024-2025 sezonunda Bavyera ekibiyle toplam 45 maça çıkan Alman milli futbolcu, bu maçlarda 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.