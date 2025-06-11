Bayern Münih, Leroy Sane’yi Kaldırdı!

BAYERN MÜNİH’TEN ÇARPICI HAMLE

Alman futbol devi Bayern Münih, geleceği belirsiz olan Leroy Sane ile ilgili dikkat çekici bir adım attı. Bavyera ekibi, transfer haberlerinde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan bu Alman yıldızı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

BAYERN MÜNİH FORMASI İÇİN ŞANS BEKLEYECEK

ABD’deki turnuvada Bayern Münih ile birlikte mücadele edecek olan Sane, 15 Haziran’da Auckland City, 21 Haziran’da Boca Juniors ve 24 Haziran’da Benfica ile oynanacak olan maçlar öncesinde forma şansı bekliyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan Leroy Sane, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Tottenham ve Newcastle United ile Napoli ve Suudi Arabistan kulüplerinin de gündeminde yer alıyor.

BAYERN MÜNİH’İN TEKLİFİ

Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu takımında tutmak için yıllık brüt 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroya kadar prim içeren üç yıllık bir sözleşme önerdi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

2024-2025 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda toplam 45 maça çıkan Leroy Sane, bu süre zarfında 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.