Baykal Gölü’nde Araç Buzun Altına Girdi: 8 Kayıp

baykal-golu-nde-arac-buzun-altina-girdi-8-kayip

DÜNYANIN EN DERİN GÖLÜNDE FACİA

Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü’nde, yerel saatle 07.30 civarında, donmuş yüzeyde seyreden ve içinde biri şoför toplamda 9 kişinin bulunduğu bir araç, buz tabakasının kırılmasıyla suya battı.

KAYIP TURİSTLER VARDIR

Olayın ardından, bölgeye Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri ve Baykal Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, bir turistin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak, Igor Kobzev yaptığı açıklamada, 7 Çinli turist ve şoförün kaybolduğunu ve bu kişilerin hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde endişelerin bulunduğunu belirtti.

OLAY YERİ KAPATILDI

Kobzev, aracın buzun kırılması dolayısıyla suya düştüğü Olkhon Adası’na giden buz geçidinin kapatıldığını ve olayla ilgili olarak ayrıca bir soruşturma başlatıldığını ifade etti. Vali Kobzev, yaşanan kazaya dair bilgilerin İrkutsk’taki Çin Konsolosluğu’na iletildiğini de ekledi. Olayla ilgili arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları sürdürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yaşlı Çiftin Cinayetinin Zanlısı İtiraf Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki çiftin cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, cinayeti para talebi sonrası işlediğini itiraf etti. Aramalar sürüyor.
Gündem

Sigara Bırakma Başvuruları Yüzde 60 Arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Antalya’da Akran Zorbalığı Olayında Çene Kırığı Tespiti

Antalya'daki bir lisede meydana gelen kavgada bir öğrenci çenesinden yaralandı. Ameliyat olacağı bildirilen öğrencinin okula bir dönem ara vermesi bekleniyor.
Gündem

Tolga Efe’den Dev Buketle Sürpriz Evlilik Teklifi

Mudurnu'da oto kurtarıcı Tolga Efe, kız arkadaşına özel bir organizasyonla mesleğine uygun şekilde evlenme teklif etti.
Gündem

Rizespor’un Galibiyet Hasreti Kocaelispor’u Yenerek Sona Erdi

Rizespor, Süper Lig'deki 23. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek, 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.