Baykal Gölü’nde Araç Buzun Altına Girdi: 8 Kayıp

DÜNYANIN EN DERİN GÖLÜNDE FACİA

Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü’nde, yerel saatle 07.30 civarında, donmuş yüzeyde seyreden ve içinde biri şoför toplamda 9 kişinin bulunduğu bir araç, buz tabakasının kırılmasıyla suya battı.

KAYIP TURİSTLER VARDIR

Olayın ardından, bölgeye Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri ve Baykal Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, bir turistin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak, Igor Kobzev yaptığı açıklamada, 7 Çinli turist ve şoförün kaybolduğunu ve bu kişilerin hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde endişelerin bulunduğunu belirtti.

OLAY YERİ KAPATILDI

Kobzev, aracın buzun kırılması dolayısıyla suya düştüğü Olkhon Adası’na giden buz geçidinin kapatıldığını ve olayla ilgili olarak ayrıca bir soruşturma başlatıldığını ifade etti. Vali Kobzev, yaşanan kazaya dair bilgilerin İrkutsk’taki Çin Konsolosluğu’na iletildiğini de ekledi. Olayla ilgili arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları sürdürüyor.