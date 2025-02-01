Baykar, 2024’te 1.8 Milyar Dolar İhracat Yaptı

HIZLI İHRACAT BAŞARISI

Baykar, dünya insansız hava aracı ihracat pazarında lider konumunu sürdürerek, 2024 yılını büyük bir başarıyla geçirdi. Şirket, bu yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve gelirlerinin %90’ını bu alandan sağladı. Baykar, 2003 yılından beri İHA Ar-Ge süreçlerini öz kaynaklarıyla yürütüyor, bu süre zarfında elde ettiği toplam gelirin %83’ü ihracattan geldi.

KÜRESEL PİYASADA ETKİNLİK

Baykar, 2023’te gerçekleştirdiği 1.8 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 10 firması arasında yer aldı. 2024’te de benzer bir rakama ulaşarak bu başarısını devam ettirdi. Önceki yılda sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024’te savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini elde ederek Türkiye’yi SİHA ihracatında global bir lider konumuna taşıdı.

ZİRVEDEKİ YERİMİZ

Baykar sayesinde Türkiye, SİHA ihracatında ABD, İsrail ve Çin’i geride bıraktı. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in Eylül 2024’te yayınladığı rapora göre Türkiye, dünya İHA ihracat pazarının %65’ini elinde bulunduruyor. Baykar, son dört yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olarak pazarın yaklaşık %60’ına hakimiyetini sürdürüyor.

Baykar, milli SİHA’larını geliştirerek dünya insansız hava aracı pazarının en büyük firması olarak uluslararası etkinliğini artırmaya devam ediyor. Uluslararası sözleşmelerin %97.5’i ihracat kaynaklı olan Baykar’ın Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA, toplamda 35 farklı ülkeye ulaştı. Bayraktar TB2, 34 ülkenin envanterine girerken, Bayraktar AKINCI ise 10 farklı ülkeye ihraç edilerek büyük bir başarı gösterdi.

NATO VE AB ÜLKELERİNDE VARLIK

Bayraktar TB2 SİHA’lar, birçok ülkede rekabete dayalı süreçlerin sonuçları olarak bu ülkelerin envanterlerine girmeyi başardı. Baykar, Kuveyt Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü rekabetçi süreçte önemli bir başarı elde ederek, Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bıraktı. 2024 yılında, NATO ve AB ülkelerindeki varlığını daha da güçlendirdi. Hırvatistan ile 19 Kasım 2024’te imzalanan anlaşma sayesinde Bayraktar TB2, NATO üyesi 6 ülkenin ve AB üyesi 4 ülkenin envanterine girdi.

yoğun İHRACAT VE TESLİMAT PERİYODU

2024 yılı boyunca Baykar, yoğun bir ihracat ve teslimat dönemine tanıklık etti. Ocak ayında Bayraktar AKINCI’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne teslimatıyla başlayan süreç, Şubat ayında Romanya’ya Bayraktar TB2 teslimatıyla devam etti. İlkbaharda Arnavutluk, Maldivler, Polonya ve Mali’ye teslimatlar gerçekleştirilirken; yaz aylarında Kenya, Pakistan ve Fas gibi stratejik ülkelere ürünler teslim edildi. Sonbahar ve kış aylarında ise Hırvatistan ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra, Kenya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne teslimatlar tamamlandı.