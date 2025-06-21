Bayraktar: Enerji Sektörümüz Güçlü ve Dayanıklı

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Türkiye için enerji alanındaki en büyük tedarikçilerden biri olduğunu belirten Bayraktar, “Petrol, doğal gaz, nükleer enerji, kömür ve LPG gibi petrol ürünlerinde de oldukça önemli bir tedarikçimiz var ve Rusya ile uzun yıllara dayalı bir enerji işbirliğimiz mevcut.” dedi. Ayrıca, Bayraktar, Rusya’daki temasları sırasında yetkililerle mevcut işbirliklerinin durumunu ve gelecekte yapılabilecekleri ele aldıklarını aktararak, “SPIEF dolayısıyla St. Petersburg’da ilgili muhataplarımızla görüşme fırsatı bulduk. Forumdaki panellerde hem nükleer enerji alanında hem de diğer enerji işbirlikleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Küresel gelişmelere dair de yorumlar yaptık. Burası önemli bir platform.” şeklinde konuştu.

HİZMETİ GÖRÜYORUZ

Enerji sektörünün son beş yılda ciddi zorluklarla karşılaştığına dikkat çeken Bayraktar, “2020’de pandeminin etkisiyle enerji fiyatlarının hızla yükseldiğini gördük. Enerji piyasalarının dengede kalması kritik.” diyerek, iklimle ilgili krizlerin yaşandığı ve iklim politikalarının enerji sektörünü yönlendirdiği bir dönemden geçildiğini ifade etti. 2022’de Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın Avrupa’da önemli bir etki yarattığını aktaran Bayraktar, “Ticaret savaşları, tedarik zincirindeki kırılmalar, yaptırımlar ve korumacı politikalar, yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi başlıca faktörler dünya enerji piyasalarını son beş yılda zor bir süreçten geçirdi.” dedi. Orta Doğu’daki artan gerilimlerin de durum üzerinde etkili olduğunun altını çizen Bayraktar, “Bu, makro düzeyde etkileri ve ülkemize yansımaları olabilecek bir durum. Enerji sektörümüz ve piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı. Geçmişteki sorunların üstesinden gelebilmeyi başardık ve gelecekte de bunu sürdürmek istiyoruz.” ifadesinde bulundu.

GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Yaşanan gerilimin hızla son bulmasını umduklarını vurgulayan Bayraktar, “Bu durumun ekonomik etkilerini gözlemlemeye başladık. Fiyatların yukarı yönlü bir seyir izlediği görülüyor. Daha kötü bir senaryo gerçekleşebilir mi? Bunu öngörmek şu andan imkansız, fakat daha karmaşık senaryolar beklemiyorum.” dedi. Orta Doğu’daki gerilimlerin fiyatlarda bir miktar yukarı hareket ve dalgalanma yaratabileceğini belirten Bayraktar, bunun bir süre sonra dengeleneceğini umduğunu ifade etti. Arz güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Arz güvenliği noktasında gerekli tedbirlerimizi aldık. İran, Türkiye’ye gerekli doğal gaz tedarikini yapıyor. Şu anda herhangi bir kesinti yok. Petrol ve petrol ürünleri ithalatımız bulunmuyor, dolayısıyla arz güvenliğinde bir sorun yaşamıyoruz.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmak için alternatif çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bayraktar, “Bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yaz sezonundayız ve depolarımızı doldurma çabasındayız. Aynı zamanda düşük gaz tüketimi dönemindeyiz. Kışa, bu anlamda arz güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlık yapıyoruz.” bilgilerini paylaştı. Rusya’nın Türkiye için arz açısından önemli bir ortak olduğunun altını çizen Bayraktar, işbirliğinin gelecekte de devam etmesini amaçladıklarını kaydetti.