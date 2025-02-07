Bayraktar Kalkan DİHA Sistem Testini Tamamladı

TÜRKİYE’NİN YERLİ DİHA ÜRETİMİ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin yerli ve milli İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Araçları (DİHA) üretiminde öncü olan Baykar, Kalkan DİHA’nın yeni testinin başarıyla geçtiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Baykar, dünyanın sayılı İHA, SİHA ve DİHA üreticileri arasında yer alıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kalkan DİHA’nın gerçekleştirdiği Sistem Tanımlama Testi’nin başarılı sonuçlandığını açıkladı.

KALKAN DİHA’NIN ÖZELLİKLERİ

Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri gerçekleştirebilecek mesleki İHA sınıfında bir hava aracı olarak önemli bir yere sahip. Kalkan DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilme yeteneğine sahip. Bu araç, elektrik motorlarıyla gerçekleştirdiği kalkışın ardından seyir uçuş moduna geçiyor ve bu modda yalnızca yakıt motoru aktif olarak çalışıyor.

Kalkan DİHA’nın iniş modu üç farklı opsiyona sahiptir: dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş. Bu hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen gelişmiş bir uçuş kontrol sistemine sahip. Baykar’ın bu yenilikçi projeleri, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.