Bayraktar TB2 Başarıyla Uçtu

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİNDE TARİHİ ADIMLAR

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde atılan önemli adımlar, Türkiye’nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye, insansız hava araçları (İHA) konusunda küresel liderlik hedefleyen Baykar Teknoloji ile bir başka önemli başarıya ulaşmış durumda. Yerli üretim TM100 motoruyla dikkat çeken bu gelişme, savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

TM100 MOTORU İLE TEST UÇUŞU

Milli SİHA Bayraktar TB2, yerli motor ‘TM100 Entegreli’ ile yaptığı test uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ekip olarak inandıklarını ve birlikte çalışarak bu başarıyı elde ettiklerini ifade etti. Bayraktar, Bayraktar TB2’nin, kendi sınıfında dünyada en çok sipariş edilen ve en yüksek seri üretim aşamasına geçmiş taktik sınıf bir SİHA sistemi olduğunu belirtti. Ayrıca, tamamen milli olarak geliştirdikleri Bayraktar TB2’nin motorunun içten yanmalı bir piston motoru olduğunu açıkladı. Bayraktar, başlangıçta motorla ilgili yapılan olumsuz algı operasyonlarına dikkat çekerek, “Oysa bu sınıftaki bir SİHA için motor, görev başarısını belirleyen en kritik bileşenlerden biri değildi. Bu nedenle başta daha stratejik alanlara odaklandık.” şeklinde konuştu.

40 FARKLI MİLLİ FİRMANIN DESTEĞİYLE TM100 MOTORU GELİŞTİRİLİYOR

Haluk Bayraktar, açıklamalarında Anadolu’nun dört bir yanından 40 farklı milli firmanın desteğiyle TM100 motorunun tasarım ve Ar-Ge çalışmalarına başlandığını duyurdu. Baykar Motor Geliştirme Ekibi’nin liderliğinde yürütülen bu proje, tamamen Baykar’ın öz kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor. Bayraktar, Bayraktar TB2’nin başarısının ardından daha yüksek performansa sahip yerli bir motor geliştirilmesinin artık bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

YERLİ MOTORUN ÖZELLİKLERİ VE TEŞEKKÜR

Bu bağlamda, TM100 motorunun tasarımında; 3 yedekli motor kontrol ünitesi, modüler güç grupları ve gelişmiş termal yönetim gibi dikkat çekici özelliklerin olduğunu ifade eden Bayraktar, ilk uçuş testlerinin de başarıyla tamamlandığını aktardı. “Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.” diyen Bayraktar, başta Parsan, Limöz, Estaş, Kanca ve Özgayd gibi tedarikçi firmalara ve projeye emek veren çalışanlara en içten şükranlarını sundu.