Bayraktar TB2T-AI İrtifa Rekoru Kırdı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, Türkiye’nin SİHA teknolojisindeki liderliğini pekiştiriyor. Test faaliyetlerine devam eden bu milli SİHA, Keşan’da yapılan test uçuşunda 37 bin 96 feet irtifaya ulaştı. Turbo motoru ile üst düzey yapay zeka sistemleriyle donatılan Bayraktar TB2T-AI, kısa sürede 30 bin feetin üzerine çıkabilen tırmanma yeteneğini daha da geliştirdi. Önceki testlerde 21 Şubat 2025’te 30 bin 318 feete tırmanan SİHA, son uçuşunda yüksek irtifada uzun süreli görev yapabilme kabiliyetini gösterdi.

TURBO MOTORLA YÜKSEK PERFORMANS

Bayraktar TB2T-AI, sahip olduğu turbo motor ile yüksek irtifa performansını kanıtladı. Mevcut SİHA’lara göre daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan bu milli SİHA, 160 knot (300 km/s) üzerindeki hızıyla hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir güç unsuru olmaya devam ediyor. Artırılmış kalkış ağırlığı ile faydalı yük kapasitesi, muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapma amaçlarıyla tasarlandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTONOM UÇUŞ

Bayraktar TB2T-AI, bünyesine entegre edilen üç adet yeni nesil yapay zeka bilgisayarı sayesinde hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. En zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapma kabiliyetini kazanan milli SİHA, hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyan Bayraktar TB2T-AI, otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Ayrıca dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

MUHAREBEDE STRATEJİK ÜSTÜNLÜK

Bayraktar TB2T-AI, yeni irtifa rekoru ile muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur haline geldi. Bu milli SİHA, her türlü zorlu koşulu aşabilme kabiliyetine sahip olarak görev yapıyor. Yapay zeka destekli sistemleri, acil durumlarda otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse dönüş yapabilme özelliğini, bu yeni irtifa seviyesinde de operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarıyor.