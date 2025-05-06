Bayraktar TB2T-AI Yeni İrtifa Rekoru Kırdı

Baykar tarafından milli ve özgün biçimde geliştirilen, Türkiye’nin SİHA teknolojisinde öncülüğünü pekiştiren Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerine devam ediyor. Turbo motor ve üstün yapay zeka sistemleriyle donatılan bu milli SİHA, Keşan’da gerçekleştirilen test uçuşunda 37 bin 96 feet irtifaya ulaştı. Bayraktar TB2T-AI, sahip olduğu güçlü turbo motor sayesinde 30 bin feetin üzerine kısa süre içinde tırmanma kabiliyetini ileriye taşıdı. Yeni nesil SİHA, 21 Şubat 2025’te yapılan uçuş testinde 30 bin 318 feete ulaşırken, son testlerde 37 bin 96 feete çıkmış durumda. Bu durum, yüksek irtifada uzun süreli görev yapma kabiliyetini göstermiş oluyor.

turbo motorla yüksek performans

Turbo motora sahip Bayraktar TB2T-AI, bu rekorla birlikte yüksek irtifa performansını belgeler hale geldi. Mevcut SİHA’lara göre çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneği bulunan Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) üzerindeki hızıyla hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir güç unsuru olmayı sürdürüyor. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesi ile muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapması amacıyla tasarlandı.

yapay zeka destekli otonom uçuş

Bayraktar TB2T-AI SİHA’ya entegre edilen yeni nesil üç adet yapay zeka bilgisayarı, hava muharebesinde yüksek otonom yetenekler sunuyor. Yeni nesil milli SİHA, en zorlu elektronik harp koşullarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyetine de sahip. Gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyıp yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Ayrıca dinamik rota planlaması ile en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

muharebede stratejik üstünlük

Bayraktar TB2T-AI SİHA, kırdığı yeni irtifa rekoruyla muharebe sahasında oyun değiştirici bir element olma konumunu daha da güçlendirdi. Milli SİHA, her türlü zorlu koşulun üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip bir şekilde uçuyor. Acil durumlar karşısında yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabilme özelliği, bu yeni irtifa seviyesinde operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.