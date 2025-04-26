Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya indi

İLK İNSANSIZ HAVACILIK İLERLEMESİ

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiye kalkış-iniş yapabilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar TB3’ün gemi testleri devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini “Deniz ufkuna alıştı bir kere…” notuyla paylaştı.

KISA PİSTLİ GEMİDEN BAŞARILI TESTLER

Bayraktar TB3, “kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerine” başarıyla devam ediyor. Daha önce Kasım 2024’te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu’dan gerçekleştirilen ilk gemi testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA’nın bu çerçevede 22 Nisan’dan itibaren yeni test faaliyetleri başladı. Milli SİHA, önceki testlerinin yanısıra Saros Körfezi’nde seyreden TCG Anadolu gemisinde 4 gün süren “kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini” de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, toplamda 24 sorti otomatik gemi kalkış-inişi gerçekleştirdi.

Bugünkü faaliyetler çerçevesinde Bayraktar TB3’ün 4. prototipi PT-4 ilk kez testlere katıldı. Keşan’daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar TB3 PT-4, TCG Anadolu’ya iniş yaptı ve böylece gemide ilk kez 2 milli SİHA konuşlandı.

Baykar Proje Ekibi’ne testlerde liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun da gemiye gelerek testleri köprü üstü ve yer kontrol istasyonlarından takip etti. Bayraktar TB3 SİHA’nın toplam uçuş süresi 1030 saate ulaştı. Katlanabilen kanat yapısının yanı sıra barındıracağı kabiliyetlerle, Bayraktar TB3 SİHA sınıfındaki en iyi insansız hava aracı olabiliyor. Görüş hattı ötesi haberleşme yeteneği sayesinde, çok uzun mesafelerden kontrol edilebiliyor. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı başarıyla icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücüne katkıda bulunuyor.