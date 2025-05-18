Gündem

Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Verilecek?

bayram-ikramiyeleri-ne-zaman-verilecek

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ UYGULAMASI

2018 yılından bu yana, dini bayramlar öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi yatırılmaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği sorusunu mali müşavir Emin Yılmaz yanıtlıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. Mali müşavir Emin Yılmaz, CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada, bayram ikramiyelerinin verilmesinin 2018’den itibaren geleneksel bir uygulama haline geldiğini belirtiyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bayramdan bir hafta önce veriliyor. 6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geldiği için, 2 Haziran Pazartesi ile 5 Haziran Perşembe tarihleri arasında emekli tahsis numarasının son hanesine göre bu ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de şu anda 16 buçuk milyon emekli bulunuyor ve emeklilerin tamamı bu ikramiyeyi alıyor. Emekliler, yaşlılık ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremez geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören siviller ve onların dul veya yetimleri de bu ödemeden yararlanabiliyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

BİM’in İndirimli Ürünler Dönemi Başladı!

BİM, 20-23 Mayıs tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerin yer aldığı katalogunu duyurdu. Temel gıda ve teknoloji ürünleri uygun fiyatlarla marketlerde satışa sunulacak.
Gündem

Neslihan Demir, Osimhen Bebek Ördü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan çiftçi Neslihan Demir, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in maskesiyle tasarlanan bir bebek ördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.