Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ UYGULAMASI

2018 yılından bu yana, dini bayramlar öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi yatırılmaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği sorusunu mali müşavir Emin Yılmaz yanıtlıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiye ödemelerinin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. Mali müşavir Emin Yılmaz, CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada, bayram ikramiyelerinin verilmesinin 2018’den itibaren geleneksel bir uygulama haline geldiğini belirtiyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bayramdan bir hafta önce veriliyor. 6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geldiği için, 2 Haziran Pazartesi ile 5 Haziran Perşembe tarihleri arasında emekli tahsis numarasının son hanesine göre bu ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de şu anda 16 buçuk milyon emekli bulunuyor ve emeklilerin tamamı bu ikramiyeyi alıyor. Emekliler, yaşlılık ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremez geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören siviller ve onların dul veya yetimleri de bu ödemeden yararlanabiliyor.