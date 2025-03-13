Bayram İkramiyesi Zammı Komisyonca Onaylandı

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI KABUL EDİLDİ

Bayram ikramiyesi zammı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önceden yaptığı açıklamada, “kanunun Meclis’ten geçmesi halinde zamlı ikramiyelerin emeklilerin hesaplarına yatırılacağını” ifade etmişti. Emeklilerin uzun süredir beklediği bu zam, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanarak önemli bir aşamayı geçmiş oldu. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yapılacak olan zamlı ikramiyeler, emeklilerin bütçelerine katkı sağlayacak.

ÖDEME TAKVİMİ BELİRSİZ

Bakan Işıkhan’ın ifadelerine göre, kanunun TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından ikramiyeler hızla hesaplara aktarılacak. Ancak, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi şu anda netleşmiş değil. Kanunun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından resmi duyuru yapılacak ve ödeme tarihleri belirlenecek. Emekliler bu müjdeli haberi heyecanla bekliyor.