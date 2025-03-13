Bayram İkramiyesi Zammı TBMM’de Onaylandı

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI KABUL EDİLDİ

Bayram ikramiyesi zammı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki açıklamasında, kanunun Meclis’ten geçmesi durumunda zamlı ikramiyelerin emeklilere yatırılacağını ifade etmişti. Emeklilerin uzun süre beklediği bayram ikramiyesi zammı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek önemli bir aşama kat etti. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yapılacak zamlı ikramiyeler, emeklilerin mali durumlarına katkı sağlayacak.

ÖDEME SÜRECİ HIZLANIYOR

Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgilere göre, kanunun TBMM Genel Kurulu’ndan onay almasının ardından ikramiyeler hızlıca hesaplara aktarılacak. Ancak zamlı bayram ikramiyelerinin ödeme takvimine dair kesin bir tarih henüz belirlenmedi. Kanunun genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi bir duyuru yapılacak ve ödeme tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Emekliler, bu müjdeli haberi sabırsızlıkla bekliyor.