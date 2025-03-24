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Bayram Tatili İçin Hava Durumu Açıklandı

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Bayram tatilinin heyecanını yaşayanlar, tatile çıkmak için gün sayıyor. Yılın ilk bayram tatili için programlarını düzenleyenler, hava durumunu da göz önünde bulunduruyor. Türkiye genelinde ilkbahar havasının etkisi giderek artıyor. Meteoroloji’nin son raporlarına göre ülke genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıkları ortalama 3-6 derece yükselecek. Ancak 7 ilde yağış beklentisi hâkim durumda.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son tahminlere göre 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında illere göre hava durumu netleşti. Marmara Bölgesi’nde bayram haftasında hafif rüzgarlar ve parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. Ege Bölgesi’nde özellikle sahil kesimlerinde güneşli bir hava bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise bayram haftası açık ve güneşli bir hava hüküm sürecek.

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