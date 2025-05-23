Bayram Tatili Kararı, Turizm Üzerinde Etkili

TATİL BEKLENTİLERİ KARŞILANMIYOR

Tatilcilerin bayram tatili beklentileri karşılıksız kalıyor. İletişim Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olacağını duyurdu. 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak olan idari izin, 6-7-8-9 Haziran tarihlerini kapsayarak devam edecek. Kamu kurumlarındaki normal çalışma düzeni ise 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.

TURİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bayram tatili kararının iç turizm üzerindeki etkilerini ele aldı. Yavuz, tatilin 4,5 günle sınırlı kalmasının büyük bir kayba yol açmayacağını belirterek, “Zaten yurt içi pazarı bizim 4,5 günlük tatil yapıyor. Mutlaka 9 gün olması da gerekmiyor” sözlerini kullandı.

Yavuz, kararın geç açıklanmasının bazı planları zorlaştırabileceğini ifade etti. “Bunun çok önceden açıklanması insanların plan program yapabilmesi için daha iyi olurdu” dedi. 9 günlük tatillerde tatilcilerin çıkış ve dönüş zamanlarını yaydığını, bu yıl ise herkesin aynı günlerde yola çıkmasının yoğunluğu artırabileceğine dikkat çekti.

İKONOMİ VE TALEP

Tatil süresinden çok maliyetinin belirleyici olduğunu vurgulayan Yavuz, iç pazardaki tatilcilerin ekonomik durumlarına göre hareket edeceğini belirtti. Yavuz, “İnsanların ekonomik olarak bu maliyetli tatili kaldırıp kaldıramayacağı daha önemli. O yüzden biraz daha bütçesi uygun olan yerlere, mesela Yunan adalarına talep çok olacaktır diye düşünüyorum. Veya biraz daha kısa kalınabilir, 3 günlük, 4 günlük tatillere dönülebilir” diye ekledi.

ANTALYA’IN GELECEĞİ

2025 turizm sezonunun Antalya için yavaş başladığını dile getiren Yavuz, bunun ekonomik nedenlerle bağlantılı olabileceğini belirtti. Türkiye’nin yurt dışında pahalı bir ülke algısının etkisine de değinen Yavuz, buna rağmen kentin yılı yine iyi bir seviyede tamamlayacağına inandığını ifade etti. Yavuz, “Antalya yine geçen senenin üstünde bir sayıda kapatacaktır. Rakam vermeyeyim ama hala Almanya gibi ülkelerde en çok tercih edilen üç destinasyondan biri Antalya. O yüzden yine eski günleri yaşayacaktır” dedi.