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Bayram Tatili Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6533 Yaralı

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TRAFİK KAZALARI VE KAYIPLAR

Ramazan Bayramı tatili devam ediyor. Bayram tatilinin altıncı gününde 542 trafik kazası gerçekleşiyor. Bu kazalar sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 790 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Tatilin ilk altı gününde meydana gelen kazalarda toplam 57 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 533 kişinin de yaralandığı kaydediliyor.

DENETİM ARAÇLARI VE HIZ KONTROLLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince 599 bin 476 aracın denetlendiğini ifade ediyor. Bakan Yerlikaya, 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi uygulandığını belirtiyor. Yerlikaya, “Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” sözleriyle sürücüleri uyarıyor.

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Bayram Tatilinde Yaşanan Trafik Kazaları

Ramazan Bayramı'nın altıncı gününde 542 trafik kazası oldu; 10 kişi hayatını kaybederken, 790 kişi yaralandı. Bayram genelinde can kaybı 57'ye, yaralı sayısı ise 6,533'e ulaştı.
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