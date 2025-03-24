Bayram Tatilinde Hava Durumu Nasıl Olacak?

Bayram tatili yaklaşırken, tatil planları yapanlar büyük bir heyecan içinde. Yılın ilk bayram tatili için hazırlıklarını sürdürenler, hava durumu bilgisini de dikkate alıyor. Türkiye genelinde ilkbahar etkileri kendini daha belirgin hissettiriyor. Meteoroloji’nin en son raporlarına göre, ülke genelinde sıcaklıklar ortalama 3-6 derece artış gösterecek. Ancak, buna rağmen 7 ilde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporu “Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?” sorusunu da yanıtlıyor.

BAYRAM HAVASI

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 30 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında illere göre hava durumu netleşti. Marmara Bölgesi’nde bayram boyunca hafif rüzgarlar ve parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. Ege Bölgesi’nde ise özellikle kıyı alanlarında bol güneşli bir hava hâkim olacak. Akdeniz Bölgesi’nde bayram süresince açık ve güneşli bir hava bekleniyor.