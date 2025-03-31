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Bayram Tatilinde Trafik Kazası Raporu Açıklandı

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TRAFİK KAZALARIYLA İLGİLİ ACILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Ramazan Bayramı tatilinin acı gerçeğini paylaştı. Bakan, bayramın ikinci gününde 709 trafik kazası gerçekleştiğini bildirdi. Bu kazalarda 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve bin 280 kişinin yaralandığı belirtildi. Bayramın ilk iki gününde, toplamda 19 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 499 kişi de yaralar aldı.

KAZALARDAN SONRAKİ DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, paylaşımında “14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” şeklinde bir uyarıda da bulundu. Bu yaklaşım, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekiyor.

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