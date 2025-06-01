Bayramda PTT Açık Mı? Detaylar Burada

AREFE GÜNÜ ÇALIŞMA DÜZENİ

5 Haziran Perşembe günü kutlanacak arefe günü ve ardından gelen bayram tatili 6-9 Haziran tarihleri boyunca PTT ve kargo firmalarının ne şekilde çalışacağı merak ediliyor. Bu süreçte PTT ile özel kargo firmalarının çalışma düzeni netleşiyor. Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran’da PTT şubeleri yarım gün hizmet verecek. Resmi tatilin saat 13.00’te başlamasıyla birlikte PTT’de tüm işlemler sona erecek.

ÖZEL KARGO FİRMALARININ DURUMU

Yurtiçi, MNG, Aras Kargo, Sürat Kargo gibi özel kargo şirketleri ise genellikle arefe günü tam gün ya da en azından öğleden sonraya kadar çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebiliyor. Ancak bu durum, firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, kargo şirketleriyle iletişime geçerek kesin bilgi alması öneriliyor.

RESMİ TATİL DÜZENİ

Kurban Bayramı tatili, 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi günlerini kapsıyor. Bu tarihler resmi tatil olduğu için PTT şubeleri kapalı kalacak ve hiçbir gönderi kabul edilmeyecek. Aynı şekilde, özel kargo şirketleri de bu resmi tatil günlerinde operasyonlarına ara verecek. Dolayısıyla 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde kargo firmaları genel olarak kapalı olacak ve dağıtım hizmeti veremeyecek.

HİZMETE DÖNÜŞ

Bayram tatilinin 9 Haziran Pazartesi günü sona ermesinin ardından, PTT ve özel kargo şirketlerinin çoğunluğunun 10 Haziran Salı günü normal mesai saatlerinde hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların bayram öncesinde kargo gönderimi veya alımıyla ilgili planlarını bu takvime göre yapmaları, olası aksaklıkların önüne geçmek için önem taşıyor. Arefe günü kargo şirketlerinin çalışma saatleri hakkında en doğru bilgi almak için ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle doğrudan iletişim kurmak en sağlıklı yol olacak.