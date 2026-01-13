Baz Metallerde Artış Devam Ediyor: Kalay Yüzde 20 Yükseldi

METAL PİYASALARINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Metal piyasalarında 2026’nın ilk günlerinde de yükseliş trendi devam ediyor. Global arzın talebi karşılamakta zorlanacağına dair öngörüler, özellikle baz metallerde fiyatları artırırken, alüminyum 2022 yılı başından bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Londra’da bakır dışındaki birçok metal, önceki seansta gerçekleşen güçlü yükselişlerin ardından Salı günü de değer kazandı.

ALÜMİNYUM FİYATLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Alüminyum, pazartesi günü test ettiği 3.200 dolar/ton seviyesinin tekrar yanına yaklaşırken, kalay üçüncü işlem gününde önemli bir artış gösterdi. Kalay fiyatları, yıl başından itibaren yaklaşık yüzde 20’lik bir artış kaydetti. Uzmanlar, baz metallerdeki bu güçlü ivmenin arkasındaki temel etmenin, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesi ve bunun yatırım iştahını artırması olduğunu belirtiyor.

YATIRIMLARDA YENİ TRENDLER BELİRLEMEDE

Yapay zekâ odaklı yatırımların hız kazanmasıyla birlikte veri merkezleri, enerji altyapısı ve elektronik sektörlerinde metal talebinin yükseldiği gözlemleniyor. Çin’deki spekülatif alımlar da fiyatları destekleyen unsurlardan biri. Londra Metal Borsası’nda bu yıl en iyi performansı gösteren metalin kalay olduğu belirlenirken, fiyatlar 2025’teki yaklaşık yüzde 40’lık artışın ardından ton başına 51 bin dolara yaklaşmış durumda.

FİYAT PERFORMANSUNA GÖZ ATILDIĞINDA

Şanghay saatine göre 12.12 itibarıyla LME’de alüminyum, yüzde 0,1’lik bir artışla 3.187 dolar/ton seviyesinde işlem görüyor. Kalay ise yüzde 1,1’lik bir yükselişle 48.470 dolara ulaştı. Demir cevheri vadeli işlemleri ise, önceki gün Ekim 2024’ten bu yana en yüksek kapanışını yapmasının ardından Singapur’da yüzde 0,1’lik bir düşüşle 109,10 dolar/ton seviyesine geriledi.