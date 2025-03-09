Bazı Ülkelerden ABD’ye Seyahat Yasağı!

SEYAHAT KISITLAMALARINDA YENİ DÖNEM

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını genişletme hazırlığı içinde olduğunu bildiriyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi iki yetkili, yeni yasağın Trump’ın ilk başkanlık döneminde uygulanan yasaktan daha geniş kapsamlı olacağını kaydediyor.

TEHDİT DERECELERİNE GÖRE SINIFLANDIRILACAK

Yeni seyahat yasağı taslağında, ABD’nin ulusal güvenlik açısından tehdit olarak gördüğü bazı ülkeler “kırmızı”, “turuncu” ve “sarı” renklerle sınıflandırılacak. Kırmızı kategorisindeki ülke vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getirileceği, turuncu kategorisindeki ülkelere kısıtlamalar uygulanacağı ve sarı kategorisindekilere ise “eksikliklerini” tamamlamaları için 60 gün süre verileceği belirtiliyor.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ ÜLKELER

Turuncu ve sarı kategorilerle ilgili çok fazla detay verilmezken, kırmızı kategoride Trump’ın daha önceki seyahat yasağı kapsamına aldığı ülkeler arasında İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela’nın yer alacağı, bunlara Afganistan ve Pakistan’ın da eklenmesi bekleniyor.

Trump, ilk başkanlık döneminde “ABD’yi terör saldırılarından korumak” amacıyla söz konusu ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulamasını başlatmıştı. Bu durum, uzun süre tartışmalara yol açmıştı. Kasım 2024 başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında Trump, kazanması halinde Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bazı ülkeler için tartışmalı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde yeniden uygulamaya koyacağını ifade ediyor.