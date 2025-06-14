BBVA Research, Türkiye 2025-2026 GSYH Tahminleri

GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ KORUNDU

İspanyol finans kuruluşu BBVA Research, 2025 ve 2026 yıllarına ait GSYH büyüme tahminini değiştirmedi. Kuruluş, 2025 için yüzde 3,5 ve 2026 için yüzde 4 büyüme öngörmeye devam ediyor. BBVA Research’ın yaptığı değerlendirmede, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ENFLASYON PROJEKSİYONLARI YÜKSELDİ

Mart ortası ve Nisan başındaki ikiz şokların ardından enflasyon projeksiyonları da güncellendi. 2025 sonu için enflasyon tahmini yüzde 29’dan yüzde 31’e, 2026 sonu için ise yüzde 20,5’ten yüzde 21’e çıkarıldı. BBVA Research, “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Bilgilendirme notunda, parasal genişleme döngüsünün devam ettiğine dikkat çekildi. 10 Haziran’dan bu yana görülen gelişmeler doğrultusundaki fonlama maliyetinin, politika faizine doğru normalleşmeye devam edeceği, Temmuz ayından itibaren ise politika faizi indirimlerine devam edilmesi bekleniyor. Finalde 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 36’ya ulaşması öngörülüyor.

DÖVİZ TAHMİNLERİ VE RİSKLER

Dövizde enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesiyle birlikte sektördeki aşağı yönlü baskının artması bekleniyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle gerçek değerlenme için yeni alanların değerlendirileceği ifade edildi. BBVA Research, 2025 ve 2026 sonları için sırasıyla ABD dolarına karşı 45 ve 52’lik döviz tahminlerinin korunduğunu belirtti. Ek olarak, büyüme ve enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü olmasıyla ilgili risk dengesinin değerlendirildiği ve döviz kuru ile faiz oranı tahminlerinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Ancak, dış ve iç faktörlerdeki belirsizliklerin temkinli bir yaklaşım gerektirdiği vurgulandı.