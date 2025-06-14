BBVA Research, Türkiye GSYH Tahminlerini Koruyor

BBVA RESEARCH’IN GSYH BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

İspanyol finans kuruluşu BBVA Research, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini koruyor; 2025 için yüzde 3,5 ve 2026 için yüzde 4 olarak öngörmeye devam ediyor. BBVA Research’ın açıklamasında, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

ENFLASYON PROJEKSİYONLARINDA REVİZYON YAPILDI

Mart ortası ve Nisan başındaki ikiz şoklar sonrası enflasyon tahminlerini 2025 sonu için yüzde 29’dan yüzde 31’e, 2026 sonu için ise yüzde 20,5’ten yüzde 21’e güncellediklerini belirten BBVA Research, “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” şeklinde değerlendirme yaptı.

PARASAL GENİŞLEME VE DÖVİZ TAHMİNLERİ

Açıklamada ayrıca, 10 Haziran’dan bu yana görülen parasal genişleme döngüsünün, fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleşmeye devam etmesi ve Temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerinin sürmesine dair öngörüde bulunuldu. 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 36’ya ulaşmasını beklediklerini belirtti. Dövizde ise enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesiyle yaz mevsiminin ardından daha fazla gerçek değerlenme alanını değerlendireceklerini ifade etti. 2025 ve 2026 sonu için ABD dolarına karşı sırasıyla 45 ve 52’lik döviz tahminlerini koruduklarını vurguladı. Büyüme ve enflasyon için tahminlerinin aşağı yönlü risk dengesini değerlendirdiklerini, bunun döviz kuru ve faiz oranı tahminlerini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Ayrıca, iç ve dış faktörlerdeki belirsizliklerin temkinli kalmalarına neden olduğunu ifade etti.