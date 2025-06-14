BBVA, Türkiye 2025 GSYH’sını 3,5% olarak koruyor

GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

İspanyol finans devi BBVA Research, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarına yönelik GSYH büyüme tahminlerini sabit tuttu. 2025 için GSYH büyüme oranını yüzde 3,5, 2026 içinse yüzde 4 olarak öngörmeye devam ediyor. BBVA Research, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” ifadesine yer verdi.

ENFLASYON PROJEKSİYONLARI REVİZE EDİLDİ

BBVA Research, Mart ortası ve Nisan başındaki ikiz şokların ardından enflasyon projeksiyonlarını revize etti. 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 29’dan yüzde 31’e, 2026 sonu tahminini ise yüzde 20,5’ten yüzde 21’e çıkardıklarını hatırlattı. “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” değerlendirmelerini yaptı.

PARASAL GENİŞLEME BEKLENTİSİ

BBVA Research, parasal genişleme döngüsünün 10 Haziran’dan bu yana devam ettiğini belirterek, fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleşmeye devam ettiğini vurguladı. Temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerinin sürmesini ve nihai olarak 2025 yılının sonunda yüzde 36’ya ulaşmasını bekliyorlar. Ayrıca, “Dövizde, enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artmasıyla yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla gerçek değerlenme için alanı değerlendiriyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

DÖVİZ TAHMİNLERİ KORUNDU

BBVA Research, 2025 ve 2026 sonu için dolar karşısında döviz tahminlerini sırasıyla 45 ve 52 olarak koruyor. Büyüme ve enflasyon için tahminlerde aşağı yönlü risk dengesini değerlendiriyorlar. Bu durum, döviz kuru ve faiz oranı tahminlerini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak, dış ve iç faktörlerdeki belirsizliklerin temkinli kalmaya neden olduğu ifade ediliyor.