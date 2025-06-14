BBVA, Türkiye GSYH Büyüme Tahminlerini Koruyor

TÜRKİYE İÇİN GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

İspanyol finans şirketi BBVA Research, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yıllarına dair GSYH büyüme tahminlerini değiştirmedi. 2025 için yüzde 3,5 ve 2026 için yüzde 4 GSYH büyümesi öngörmeye devam ediyor. BBVA Research’ın değerlendirmesinde, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etkiye yol açmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

BBVA Research, Mart ortası ve Nisan başındaki ikiz şokların ardından enflasyon projeksiyonlarını 2025 sonu için yüzde 29’dan yüzde 31’e ve 2026 sonu için yüzde 20,5’ten yüzde 21’e revize etti. Ayrıca, “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” şeklinde bir değerlendirme yapıldı.

Bilgilendirme notunda, “Parasal genişleme döngüsü, 10 Haziran’dan bu yana görüldüğü gibi, fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleşmeye devam etmesini ve Temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerine devam edilmesini bekliyoruz. Nihai olarak, 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 36’ya ulaşmasını öngörüyoruz.” denildi.

Döviz konusunda, enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artmasıyla yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla gerçek değerlenme imkanlarının değerlendirileceği ifade edildi. 2025 ve 2026 sonu için sırasıyla ABD dolarına karşı 45 ve 52’lik döviz tahminlerinin korunduğu belirtildi. Büyüme ve enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü risk dengesine sahip olduğu, bunun da döviz kuru ve faiz oranı tahminlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. “Ancak, dış ve iç faktörlerdeki belirsizlikler bizi temkinli tutuyor.” şeklinde bir uyarı yapıldı.