Bebeği Poşete Koyup 10 Gün Yaşadılar

ADANA’DAKİ BEBEK ÖLÜMÜ DAVASI

Adana’nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde, anne ve babanın ölen iki aylık bebeklerini poşet içerisine koyarak 10 gün boyunca evde tutmaları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Olay, 27 Mart 2023’te Ayşegül Talay’ın evde anahtarını unuttuğunu belirterek itfaiyeden yardım istemesi ile ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, evde ağzı bağlı siyah poşetin içinde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu.

SUÇLULAR GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanma suçundan kayıtlı olan Suat Talay (43) ile evden kaçıp gelen Ayşegül Talay’ı (31) gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonucu çiftin, bebekleri yaşamını yitirdikten sonra cesedini poşete koyarak 10 gün boyunca evde sakladıkları anlaşıldı.

MAHKEME KARARI

Dava, Adana 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve sanıkların cezai ehliyetlerinin tam olduğu Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlendi. Mahkeme savcısı, sanık çiftin ‘ihmalli davranışla kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluklarının devamını talep etti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Ayşegül Talay ve Suat Talay’ı ‘ihmalli davranışla kasten öldürme’ suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluklarının devamına karar verdi.