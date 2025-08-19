Belçika’da Okullarda Cep Telefonu Yasak

CEP TELEFONLARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Ulusal medyada yayımlanan haberler doğrultusunda, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ile diğer elektronik cihazların kullanımı, eğitim amaçlı kullanımlar, sağlık gerekçeleri ve acil durumlar dışında 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren yasaklanıyor. Ülkedeki üç dil topluluğu farklı düzenlemeler izlerken, bu yasak tüm bölgelerde geçerli olacak. İlgili okullar, disiplin yaptırımlarını kendileri belirleme yetkisine sahip olacak.

FRANKOFON TOPLULUĞUN DÜZENLEMESİ

Fransızca konuşan topluluğun Valon Bölgesi ve Brüksel kısmında, 2024-2025 öğretim yılından itibaren ilkokullarda telefon kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Ortaokullarda ise kullanım düşük seviyede sınırlandırılmıştı. Yeni düzenlemeyle, 2025-2026 eğitim yılından başlayarak, okul öncesi ile ilkokul ve ortaokullarda eğlence amaçlı telefon ve diğer elektronik cihaz kullanımı yasaklanıyor.

Almanca konuşulan bölgede, 2025-2026 eğitim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları, akıllı saatler ve diğer bağlantılı cihazlar derslerde olduğu kadar teneffüslerde de yasak olacak. Okullar, bu uygulamanın detaylarını ve disiplin kurallarını kendileri belirleyecek.

FLAMAN TOPLULUĞUNDA KADAMELİ UYGULAMA

Flamanca konuşulan bölgede, şu anda okul öncesi ve ilkokullarda cep telefonlarını yasaklayan bir uygulama bulunuyordu. Yeni alınan karar ile ortaokullar da yasak kapsamına alınacak fakat bu, kademeli bir şekilde gerçekleşecek. Ortaokulun ilk iki sınıfında cep telefonları ve akıllı saatlerin kullanımı tamamen yasaklanırken, üçüncü sınıfta yalnızca derslerde yasaklanacak. Belçika’da eğitim öğretim yılı, Fransızca konuşan okullarda 25 Ağustos, diğer okullarda ise 1 Eylül’de başlayacak.