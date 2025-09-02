Belçika, Filistin’i tanıma kararı aldı

BELÇİKA’NIN FİLİSTİN’İ TANIMA KARARI

Aralarında Fransa, Avustralya ve İngiltere’nin de olduğu devletlerin, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair alınan kararların yankıları devam ederken, Belçika da Filistin’i tanıma kararı aldı. Belçika federal hükümeti, İsrail’e yönelik yaptırımlar ve Filistin Devleti’ni tanıma konusunda gerçekleştirdiği olağanüstü kabine toplantısının ardından bu karara vardığını açıkladı.

MUTLU KARŞILANDI

Bu karara ilişkin Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında Belçika’nın Filistin Devleti’ni tanıma niyetinin beyan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ve diğer ülkelere de benzer adımlar atma çağrısında bulunduğunu bildirdi. Yazılı açıklamada, “Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost’un ülkesinin BM oturumunda Filistin Devleti’ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.” şeklinde ifadelere yer verildi.

BARİŞI DESTEKLEYEN BİR ADIM

Yapılan açıklamada, bu adımın “uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) destekleyen ve barışın sağlanmasını destekleyen bir girişim” olduğu vurgulandı.

Ayrıca Filistin Devleti’ni henüz tanımayan ülkelere de “tanıma kararlarını hızlı bir şekilde açıklama, soykırım, yerinden etme, aç bırakma ve ilhak suçlarını durdurmak için pratik adımlar atma, çatışmayı çözerek İsrail’in Filistin’deki işgalini sona erdirmek için gerçek bir siyasi yol açma” çağrısında bulunuldu.