Belçika, Filistin’i tanıma kararı aldı

BELÇİKA’DAN FİLİSTİN’İ TANIMA KARARI

Aralarında Fransa, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerin yer aldığı devletlerin, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıma kararına dair tartışmalar sürerken, Belçika da Filistin’i tanıma kararı aldı. Belçika federal hükümeti, İsrail’e yönelik yaptırımlar ve Filistin Devleti’ni tanıma konusunu görüştüğü olağanüstü kabine toplantısı sonrası bu kararı aldığını açıkladı. Bu karar hakkında Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi.

MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu ay gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarında Belçika’nın Filistin Devleti’ni tanıma niyetini belirtecek olmasını memnuniyetle karşılayarak, dünya genelindeki diğer ülkelere de benzer adımlar atma çağrısında bulundu. Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, “Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost’un ülkesinin BM oturumunda Filistin Devleti’ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.” sözlerine yer verildi.

BARIŞI DESTEKLEYEN BİR ADIM

Açıklamada, Belçika’nın bu tutumunun “uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, iki devletli çözümü koruyan ve barışın sağlanmasını destekleyen bir girişim” olduğu ifade edildi. Bu yaklaşımın Filistin ve İsrail arasında kalıcı bir barış sağlanmasına olan katkısı önem taşıyor.

Filistin Devleti’ni henüz tanımayan ülkelere ise, “tanıma kararlarını hızlı bir şekilde duyurma, soykırım, yerinden etme, aç bırakma ve ilhak suçlarını durdurmak için somut adımlar atma” çağrısı yapıldı. Ayrıca, “çatışmanın çözülmesi ve İsrail’in Filistin’deki işgalinin sona erdirilmesi için gerçek bir siyasi yol açma” gerekliliği vurgulandı.