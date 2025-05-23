Belçika’nın Prensesi Okuldan Atılacak

BELÇİKA PRENSESİ EĞİTİMDE SORUN YAŞIYOR

Belçika’nın 23 yaşındaki veliaht prensesi Elisabeth, Harvard Üniversitesi’ndeki ilk yılını yeni tamamladı. Fakat eğitimi, Amerikan yönetiminin aldığı bir kararla yarım kalabilir. Zira ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard’ın uluslararası öğrencileri kabul etme yetkisini iptal etti. Bu durumda, halihazırda eğitimde olan yabancı öğrencilerin başka okullara geçiş yapmaları ya da yasal statülerini kaybetmeleri gerektiği bildiriliyor. Eğer prenses, alternatif bir okul bulamazsa, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

PRENSESTEN AÇIKLAMA

Belçika Kraliyet Sarayı sözcüsü Lore Vandoorne, bu durumla ilgili bir açıklama yaptı. Vandoorne, “Prenses Elisabeth ilk yılını yeni tamamladı. (Trump yönetiminin) kararının etkileri önümüzdeki günlerde ya da haftalarda netleşecek. Durumu şu anda araştırıyoruz” dedi. Saray’ın iletişim direktörü Xavier Baert ise “Şu an durumu inceliyoruz. Olayların yatışmasını bekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda çok şey olabilir” şeklinde ifadeler kullandı.

ÜNİVERSİTE SEÇİMİ VE EĞİTİMİ

Prenses Elisabeth, Harvard’da Kamu Politikası alanında yüksek lisans yapıyor. Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde’in dört çocuğunun en büyüğü olan Elisabeth, tahtın varisi konumunda. Harvard’a başlamadan önce, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde tarih ve siyaset eğitimi aldı. Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin kararının binlerce öğrenciyi olumsuz etkilediğini ve bu kararın yasalara aykırı olduğunu savunuyor. Üniversite, bu durumu “siyasi bir misilleme” olarak nitelendiriyor.