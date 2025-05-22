Belediye Kurulabilecek Yerleşim Yeri 5 Bin

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapmayı amaçlayan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Belediye kanununda yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sebebiyle yapılıyor. Bu düzenlemeye göre, belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası, valinin görüşü ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletilecek ve ilgili bölgede belediye kurulma süreci başlatılacak. Ayrıca, yeni iskan nedeniyle nüfusu 5 bin ve üzerinde olan her yerleşim yerinde belediye kurulması mümkün olacak.

NÜFUSU AZALAN BELEDİYELERİN DURUMU

Cumhurbaşkanı kararıyla belediye ve köylerin kaldırılmasını öngören hükümlerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sebebiyle teklifle tüzel kişiliğin kaldırılması yolunda yasal güvence sağlanıyor. Meskun sahası bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın konumda bulunan belediye ve köyler, genel imar düzeni veya altyapı hizmetleri gereğince tüzel kişiliğini kaybedecek ve ilgili belediyeye katılacak. Ayrıca, nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köy statüsüne dönüştürülecek. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerdeki planlama süreçlerine ilişkin hükümlerin, Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi doğrultusunda yeniden düzenlenerek uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor. Birleşme veya katılma işlemi sonucunda tüzel kişiliği, ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam eden belediye ve köylerde, bu birleşme ve katılma tarihinden itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmayacak. Mevcut planlardaki zorunlu değişiklikler ve tüm imar uygulamaları, katılacak belediyenin uygun görüşü alınarak gerçekleştirilecek.