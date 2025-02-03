Belediyede Usulsüz Alınan 35 İşçi Çıkarıldı

SIIRT BELEDİYESİ’NDE USULSUZ İŞE ALIMLAR

Siirt Belediyesi, DEM Parti yönetimi altında usulsüz bir şekilde işe alınan 35 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda, “Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesine yakın zamanlarda işe girişleri yapılan 35 kişinin işe alım süreçlerinde İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a uyulmadan ve söz konusu kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmadan, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu’na personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir” denildi.

İŞ SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Açıklamanın devamında, işe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle bağlantılı oldukları ve adli suç kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında ise adli makamlarca devam eden soruşturmaların bulunduğu belirtildi. Ayrıca, DEM Partili bir belediye meclisi üyesinin babası olduğu tespit edilen 76 yaşındaki bir kişinin de usulsüz şekilde beden işçisi olarak işe alındığı kaydedildi. Yukarıda belirtilen nedenler doğrultusunda, tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı 35 kişinin Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile olan iş sözleşmeleri feshedildi.