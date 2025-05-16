Belediyeler İçin Yeni Düzenleme Yapıldı

AK PARTİ’DEN YENİ DÜZENLEMELER

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili yenilikler içeren bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

RÜTBE SÜRELERİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK

35 maddeden oluşan kanun teklifine göre, kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarındaki eksiklik veya fazlalıklar söz konusu olduğunda ihtiyacın karşılanabilmesi için Cumhurbaşkanına rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisi verilecek. Örneğin, yarbaylık süresini doldurmak üzere olan bir subay, bu süreyi tamamlamadan Cumhurbaşkanı kararıyla albaylığa terfi ettirilebilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı, teğmen ile albay rütbesi arasında bulunan subaylar için ayırma kararı alabilecek. Bu subaylar, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanacak.

YENİ İSKAN DÜZENLEMESİ VE BELEDİYE KURULMASI

Teklifte, yeni iskan nedeniyle oluşturulacak ve nüfusu 5 binin üzerindeki yerleşim yerlerinde belediye kurulabilmesi, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin ise köye dönüştürülmesi hükmü de bulunuyor. Ayrıca, üniversitelerde sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosunun yüzde 2’sini aşamayacak şekilde düzenleniyor. Teklif, afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisi inşası için sendika, dernek ve vakıflara ayni ve nakdi afet desteği sağlanmasını hedefliyor.

BELEDİYELERİN YARGILAMALARI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı, belediyelere yönelik yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarla ilgili Yüce Divan yargılamalarının 3 ay içinde tamamlanması gerektiğini belirtti. Yargılama bu süre içinde sonuçlanmazsa ek bir 3 aylık süre sonunda kesin olarak tamamlanması öngörülüyor.