Ekonomi

Bellona 8,1 Milyar TL’ye Satıldı

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BELLONA MOBİLYA SATILDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye’nin en önemli mobilya markalarından biri olan Bellona Mobilya’yı 8,1 milyar TL’ye elden çıkardı. 6 Nisan 2025’te başlayan ve 6 Mayıs 2025’te sonlanan ihalede, 7 milyar TL muhammen bedelle sunulan Bellona, bayilerin ortak kurduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı. TMSF, satış işleminin Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanacağını duyurdu. Şimdi ise İstikbal Mobilya’nın satışı gündemde.

İHALE DETAYLARI VE SONUÇ

Bellona Mobilya’nın %100 Hazine hissesi, 6 Mayıs 2025 tarihinde TMSF’nin İstanbul Esentepe binasında gerçekleştirilen ihale ile 8,1 milyar TL’ye satıldı. İhale sonucunda, söylenene göre Bellona bayileri tarafından kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanan taraf oldu. Kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılan ihale, 7 milyar TL’lik muhammen bedelin 1,1 milyar TL üzerinde bir rakamla sonuçlandı. TMSF, “Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır” ifadesini kullandı.

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