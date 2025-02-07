Belözoğlu’nun Antalyaspor İçin Kısa Vadeli Hedefi

ZOR GEÇECEK BİR MAÇ

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynayacakları RAMS Başakşehir karşılaşmasının her iki takım için de zor geçeceğini belirtti. Oyuncularının çalışma azmi ve uygulama çabalarının kendisini memnun ettiğini vurgulayan Belözoğlu, Antalyaspor’un son iki maçında Hatayspor’u yendiklerini ve Beşiktaş ile berabere kaldıklarını hatırlattı.

İYİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİ

“İstediğimiz puanları yakalamak adına Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. 2 gün süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın da desteğiyle oyuncularımın çok güzel bir maç çıkartacaklarına inanıyorum.” diyen Belözoğlu, ayrıca önlerinde kritik Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçları olduğunu aktardı. Her maçın değerli ve önemli olduğunu vurgulayan teknik direktör, “Antalyaspor olarak kısa vadedeki en büyük hedefimiz ligin alt sıralarındaki dörtlü gruptan olabildiğince uzaklaşmak.” ifadesini kullandı.

HEDEFLERİ GÜÇLENDİRMEK

Belözoğlu, “8 puanlık bir fark var. Bunu daha da arttırarak orta vadeli hedeflerimize geçmek istiyoruz.” diyerek, takımın ilerisi için planlarını belirtti. Antalyaspor’un ligde kalma mücadelesinin önemini ve hedeflerinin büyüklüğünü dile getirdi.