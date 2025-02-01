Belözoğlu, Zorlu Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Belözoğlu, Mersin Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, “6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır” diledi.

HATAYSPOR İÇİN ZOR BİR MAÇ

Hatayspor’un, teknik direktör Murat Şahin ile havasının değiştiğini belirten Belözoğlu, bu maçın kendileri için zor geçtiğini ifade etti. Kısa vadeli planlarda bu karşılaşmanın önemini oyunculara ilk günden itibaren aktarmaya çalıştığını söyledi.

SAVUNMA ZAAFLARI ÜZERİNDE DURDU

Belözoğlu, “Hatayspor’un savunma arkasında zaafları olduğunu, bu anlamda gösterdiğimiz uygulama çabaları var içeride. Çünkü karşı planlar yapmanız gereken bir takım. Aslında bireysel oyuncuları kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ne olursa olsun elimizden geldiğince yine maçı belli bölümlerde tuttuk.” diye konuştu.