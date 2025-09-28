Ben-Gvir: Netanyahu’nun Savaşı Sona Erdirme Yetkisi Yok

İSRAİL’DE GÜVENLİK BAKANINDAN NETANYAHU’YA UYARI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformunda, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik önemli bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, “Sayın Başbakan, Hamas’a karşı kesin bir zafer kazanmadan savaşı sona erdirme yetkin yoktur.” diyerek ateşkes ve insani yardım girişimlerine karşı durduğunu belirtti. Bu aşırı sağcı bakan, bölgenin işgali ve ilhakını savunmaya devam ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN NETANYAHU’YA TAM DESTEK

Ben-Gvir’in açıklamalarının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da X hesabında paylaşımda bulunarak Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmelerde İsrail çıkarlarını savunacağına güvendiğini ifade etti. Saar, “İsrail’in açık ulusal çıkarı savaşı sona erdirmek ve hedeflerine ulaşmaktır.” ifadesini kullandı.

İsrail’deki ana muhalefet partisi “Gelecek Var”ın lideri Yair Lapid, Netanyahu’ya ateşkes ve esir takası anlaşması için destek verdiğini duyurdu. Lapid, “Bugün ABD yönetimine Netanyahu’nun esir takası anlaşması ve savaşın sona ermesi konusunda benim desteğimi aldığını bildirdim.” şeklinde paylaşımda bulundu. Bunun, Knesset’te ve ülkede çoğunluk tarafından desteklendiğini ekleyerek, Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in tehditlerini önemsememek gerektiğini vurguladı.

ESİR AİLELERİNDEN NETANYAHU’YA HÜKÜM

İsrailli esir aileleri tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ABD’den ateşkes ve esir takası anlaşması olmadan dönmesi durumunda “cehennemin kapılarının onun için açılacağı” ifade edildi. Binlerce İsrailli, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinin Netanyahu hükümeti tarafından engellenmemesi için gösteri düzenledi. Eylemler sırasında, Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker, Netanyahu’ya yönelik sert sözler sarf ederek, “Anlaşmayı bir kez daha sabote ederseniz, sonsuza kadar peşinizi bırakmayacağız.” dedi.

ABD’DEN YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ

Son olarak, ABD’nin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması için 21 maddelik bir öneri sunduğu belirtildi. Bu öneride, eğer İsrail ve Hamas kabul ederse, Gazze’ye saldırıların hemen duracağı ve Gazze’deki tüm esirlerin 48 saat içinde serbest kalacağı ifade edildi. Ayrıca, önerinin İsrail’in Gazze’de işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekileceğini ve saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’nin geleceğine ilişkin ilave maddeler içerdiği aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ise önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’daki görüşmelerinde bu anlaşmanın ele alınması bekleniyor.