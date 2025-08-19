Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a Getirdi

PORTEKİZ EKİBİ BENFİCA’NIN KAFİLESİ

Portekiz kulübü Benfica, Fenerbahçe maçı için kafilesini kamuoyuna duyurdu. Bu kadroda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer aldı. Benfica’nın futbolcularının havaalanından paylaştığı görüntülerde, milli yıldız Aktürkoğlu’nun da yer aldığı dikkat çekti. Aktürkoğlu, Benfica ile İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFER SÜRECİNE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklifin 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonus içerdiği iddia edildi. Portekizli ekip, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynattıktan sonra Fenerbahçe’nin fiyatı düşürmesine neden oldu. Fenerbahçe, bu haftayı transfer sürecini sonlandırmak adına kritik bir dönem olarak görüyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” açıklamasını yaptı; ama sarı-lacivertli takım, 26 yaşındaki oyuncu ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerin planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Eğer transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabilir.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a gelecek ve maça çıkmadan önce son antrenmanını saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek.