Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a Getirdi

BENFİCA KAFİLESİ BELLİ OLDU

Portekiz temsilcisi Benfica, Fenerbahçe maçı için kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da bu kadroda yer alıyor. Benfica’nın futbolcularının havaalanında gerçekleştirdiği yayında milli oyuncuya özel bir vurgu yapıldı. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a indikten sonra heyecanla beklenen maça hazırlanıyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklifle birlikte 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonusla masaya yeniden oturdu. Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından Fenerbahçe’nin fiyat talep ettiği ve bu süreci bu hafta sonlandırmak istediği yönünde haberler dolaşıyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” ifadesini kullansa da, Fenerbahçe 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştı. Sarı-lacivertlilerin amacı Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de yer alacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu önemli karşılaşmada kadroda olabilir.

MAÇ TARİHİ VE HAZIRLIKLAR

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aktürkoğlu’nun da forma giyeceği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a gelecek ve mücadele öncesi son antrenmanını saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek.