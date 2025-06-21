Benfica, Kökçü ve Aktürkoğlu’na Güveniyor

BENFİCA, FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HEDEFİNDE

Portekiz kulübü Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarıya ulaşma amacı taşıyor. İki futbolcu, Benfica’nın Auckland City ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de yer aldı. Maçta yaşanan tartışmalar ise dikkat çekti. İlk yarı, 1-0 Benfica üstünlüğü ile tamamlandı. Bununla birlikte, maçı etkileyen yağmur ve fırtına nedeni ile ikinci yarıya başlanamadı. Yaklaşık üç saatlik bir bekleme süresinin ardından dönen saha koşulları ile mücadele yeniden başladı ve sonuç 6-0 olarak Benfica’nın lehine olurken tarihe geçti.

ORKUN’DAN TEKNİK DİREKTÖRE HAREKET

Benfica’nın Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan alınırken teknik direktör Bruno Lage’ye sert bir tepki gösterdi. Aynı dakikada oyundan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu, milli takım arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz medyasında, Bruno Lage ile futbolcular arasında uyumsuzluk yaşandığına dair yorumlar yapılmıştı. C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors ise ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Hem Orkun hem de Kerem, 61. dakikada oyundan alınmıştı. Auckland City, daha önce Bayern Münih’e karşı 10-0’lık bir yenilgi yaşamıştı.

MAÇTAKİ İLK 11’LER

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong