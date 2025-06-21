Benfica, Kökçü ve Aktürkoğlu’na güveniyor

BENFİCA’NIN BAŞARI HEDEFİ

Portekizli ekip Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda elde edilecek başarıyı hedefliyor. Kerem ve Orkun, Benfica ile Auckland City arasındaki karşılaşmada ilk 11’de yer aldı. Maçta yaşanan tartışma, tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk yarı, 1-0’lık Benfica üstünlüğüyle sona erdi.

YAĞMUR VE FIRTINA NEDENİYLE GECİKEN İKİNCİ YARI

Benfica – Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yoğun yağmur ve fırtına nedeniyle başlayamadı. Yaklaşık 3 saat süren bekleyişin ardından, maçın ikinci yarısı için düdük çaldı. Karşılaşma, Benfica’nın 6-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Benfica’nın oyuncusu Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığında teknik direktör Bruno Lage’ye tepki gösterdi. Aynı anda oyundan alınan Kerem, Orkun’u sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz basınında, Bruno Lage ile futbolcular arasındaki ilişkilerin pek iyi olmadığı iddiaları bulunuyor. Ayrıca C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors, ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan alınmıştı. Auckland City, Bayern Münih’e karşı 10-0’lık bir mağlubiyet yaşamıştı.

MAÇTAKİ İLK 11’LER

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong