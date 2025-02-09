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Spor

Benfica, Moreirense’yi 3-2 Yenerek Zirveye Yaklaştı

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BENFİCA’NIN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Benfica, evinde ağırladığı Moreirense’yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Portekiz Ligi’nin 21. hafta mücadelesinde Estádio da Luz’da gerçekleşen karşılaşmada Benfica, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, takımın ligdeki güçlü performansını sürdürdüğünü gösteriyor.

MAÇTAKİ GOLLER

Benfica’nın galibiyetini sağlayan goller, 7. ve 15. dakikalarda Vangelis Pavlidis ve 42. dakikada Nicalos Otamendi ile geldi. Konuk takım Moreirense’nin gollerini ise 19. dakikada Bernardo Martins ve 85. dakikada Ivo Rodrigues kaydetti. Bu goller, maçı heyecanlı bir hale getirdi ancak yeterli olmadı.

MİLLİ FUTBOLCULARIMIZIN PERFORMANSI

Benfica’da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin başlangıç düdüğünden itibaren 11’de yer aldı. Kökçü, maçı tamamlayarak 90 dakika sahada kalırken, Aktürkoğlu ise 70. dakikada oyundan alındı. Bu durum, oyuncularımızın performanslarının takım üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Bu sonucun ardından Benfica, ligdeki 15. galibiyetini elde ederek puanını 47’ye çıkardı ve zirve takibini sürdürüyor. Öte yandan Moreirense, 11. sırada 23 puanda kalmaya devam ediyor. Portekiz Ligi’nin 21. haftasında Benfica, deplasmanda Santa Clara ile karşılaşacakken, Moreirense ise sahasında Casa Pia ile mücadele edecek.

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