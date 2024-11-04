Benfica’nın Galibiyet Serisi ve Aktürkoğlu’nun Başarısı

BENFİCA, FARENSE’YE KARŞI GALİBİYETİ KAZANDI

Portekiz Ligi’nin köklü takımlarından Benfica, 10. hafta karşılaşmasında Farense’yi 2-1 yenerek son 5 maçında 5. galibiyetine ulaşmış oldu. Bu mücadelede milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yaptığı 2 asistle parlayan bir yıldız olarak kalitesini bir kez daha gösteriyor. Aktürkoğlu, ligde çıktığı 5 maçta toplamda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlıyor.

BENFİCA’NIN BAŞARILI GİDİŞATI DEVAM EDİYOR

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde ve Avrupa Kupalarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekici gidişatını sürdürüyor. Eski savunmacı Armando Sá, Benfica’nın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Benfica, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz bir performans sergiledi” şeklinde ifadeler kullandı. Armando Sá, daha önce Benfica’nın yanı sıra Braga, Villarreal, Espanyol ve Leeds United gibi üst düzey kulüplerde de forma giymişti.