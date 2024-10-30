“Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu’na Reddedici Kararı”

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Portekiz Ligi takımlarından Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sergilediği etkileyici performansla tüm gözleri üzerine topluyor. Milli futbolcu, yerel basında sıkça yer bulmaya devam ediyor. Son olarak, Rio Ave ile oynanan maçta attığı 3 gol sayesinde hat-trick yaparak Benfica kulübünün aldığı kararı duyuran Portekiz basını, bu gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

TRANSFER DETAYLARI VE HAT-TRICK BAŞARISI

Yaz transfer döneminde 12 milyon Euro bedelle Benfica’ya katılan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Portekiz Süper Ligi’nin 9. haftasında Benfica’nın Rio Ave’yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk yarısında attığı üç golle yıldızlaşan Kerem, 2021 yılındaki Belenenses maçından bu yana bir Portekiz Ligi müsabakasının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benfica futbolcusu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, Benfica formasıyla sergilediği performansla hem takımı hem de taraftarları hayran bırakmayı başarıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ETKİ

Kerem Aktürkoğlu, spor basınının dışında ulusal gazetelerde de sıkça manşetlere çıkıyor. Portekiz basını, Kerem’in yarattığı etkinin boyutunu araştırdı ve Benfica’nın Kerem ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının diğer içeriklerden zaman zaman 30 kat daha fazla etkileşim aldığını belirtti. Kerem ile ilgili paylaşımlar, görüntüleme ve yorumlar da dahil olmak üzere 1 milyona yaklaşan bir etkileşim sayısına ulaştı.

MANCHESTER UNITED’DAN TEKLİF AŞAĞIDA

Ayrıca, 12 milyon Euro bedelle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu için Manchester United’ın 40 milyon Euro bütçe oluşturduğu belirtildi. Ancak Benfica’nın bu rakama bile razı olmayacağı kaydedildi. (Diario de Noticias)