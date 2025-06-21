Benfica, Orkun Kökçü ile Tartıştı

PORTEKİZ EKİBİ ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR ARADA

Portekiz’in güçlü futbol takımlarından Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılmakta ve başarı hedefliyor. Her iki oyuncu da Benfica ile Auckland City arasında gerçekleşen maça ilk 11’de başladı. Maçta yaşanan tartışma, karşılaşmaya damga vurdu. İlk yarı 1-0’lık Benfica üstünlüğü ile sona erdi.

YAĞMUR VE FIRTINA MAÇI ETKİLEDİ

Benfica – Auckland City mücadelesinin ikinci yarısı, yağmur ve fırtına nedeniyle başlamadı. Yaklaşık 3 saatlik bir beklemenin ardından maçın ikinci yarısında düdük çaldı. Mücadele sonucu ise 6-0 olarak belirlendi.

ORKUN KÖKÇÜ’DEN TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıkarken teknik direktör Bruno Lage’ye tepki gösterdi. Oyundan alınan Aktürkoğlu, milli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz basınında Bruno Lage’nin futbolcularıyla iyi bir ilişki içinde olmadığı iddiaları yer aldı. C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors ise ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan alındı. Öte yandan, Auckland City, Bayern Münih’e 10-0 gibi büyük bir skorla yenilerek dikkat çekti.

BİLGİLER

Maçta ilk 11’i belirleyen kadrolar şu şekildeydi:

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong