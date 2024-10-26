“Benfica, Yunus Akgün’ü Kadrosuna Katacak”

BENFİCA YENİ BİR MİLLİ YILDIZ PEŞİNDE

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katan Benfica, şimdi de başka bir milli futbolcuyu transfer etmeyi planlıyor. Yaz transfer dönemi sona ermeden önce Kerem Aktürkoğlu’nu transfer eden Portekiz temsilcisi, milli takımın diğer önemli yıldızı için harekete geçti. Benfica’nın bu transferde oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor. Kerem’in bu süreçte Portekiz ekibine olumlu referans verdiği de iddialar arasında yer alıyor.

YUNUS AKGÜN’E EUROPA’DAN İLGİ VAR

Galatasaray’ın yükselen ismi Yunus Akgün, birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başardı. Sezona etkili bir giriş yapan 24 yaşındaki futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun transfer olduğu Benfica tarafından yakından takip ediliyor. Portekizlilerin, Yunus hakkında olumlu referans almak üzere Kerem ile görüşmeler yaptığı bilgisi geliyor. Galatasaray formayla bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus, özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin radarında.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Galatasaray yönetimi, şu an iki yıllık sözleşmesi bulunan genç oyuncuyla uzun vadeli yeni bir anlaşma yapmayı planlıyor. Bu yeni sözleşme ile yetenekli futbolcunun maaşında artış yapılacağı ve sözleşmesine çıkış maddesi eklenmeyeceği bildirilmekte. Böylece Yunus’un bonservisi için daha yüksek bir bedel ödenmesi öngörülüyor.

OKAN BURUK DERBİLERDE BAŞARI GÖSTERİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, görevde bulunduğu süre içinde 5 Beşiktaş derbisinde oynamış olup, bu karşılaşmalar sonucunda hiç beraberlik yaşamamıştır. Buruk’un ekibi, siyah-beyazlılarla oynanan 5 derbiden 3’ünü kazanırken, 2 kez de mağlup oldu.