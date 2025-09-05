“Beni Önceki Kız Arkadaşlarınla Yanlış Anlama.”

İLK OLAYIN DETAYLARI

20 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15 civarında Cevizli Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Candaş D. yaklaşık 4 yıl önce Ebru Ş. ile bir ilişkiye başladı. Ancak, Candaş D., kadının akli dengesinin sağlıklı olmadığını öğrendikten sonra ilişkiye son verdi. İlişkinin bitmesinin üzerinden 8 ay geçmeden, Ebru Ş. eski sevgilisini taciz etmeye başladı ve dairenin önünde olaylar çıkarmaya başladı.

KAPIYA SALDIRILAR

Kadın, zaman zaman dairenin kapısında oturup, kapıya tekme ve yumruklarla saldırarak apartman sakinleriyle de tartıştı. Apartmanda oturanlar, “Hanımefendi burada oturanları rahatsız etmeye hakkınız yok” dediğinde Ebru Ş., “Onun da bunu bana yapmaya hakkı yok. Ben uzun süre bu evde yaşadım, kimseyi rahatsız etmedim” şeklinde yanıt verdi. Ardından dairenin kapısının önünde yatarak başkalarını rahatsız etmeye devam etti. Eski sevgilisinden cep telefonunu ve eşyalarını isteyen kadın, Candaş D.’ye ulaşamayınca kapının önünde küfürler savurdu. “Aç şu kapıyı” diyerek ağlayan Ebru Ş., bina sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

EYLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Kadın eline geçirdiği bazı malzemeleri kapıya atarken, son olarak elindeki cep telefonunu güvenlik kamerasına fırlattı. Küfürler edip tehditler savuran Ebru Ş., sık sık farklı zamanlarda binaya gelerek kapının önünde beklemeye devam etti. Kadının bu durumlarda “Beni eski kız arkadaşlarınla karıştırma” dediği duyuldu.