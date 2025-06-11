Benzin Fiyatı Arttı, Kötü Haber!

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Akaryakıt sektöründe bir kez daha fiyat güncellemeleri gerçekleşecek. Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların benzin ve motorin bileşenlerini yakın takip etmelerine neden oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde motorin ve benzine yapılan indirimlerin ardından, akaryakıt fiyatları yeniden gündeme gelecek. Ancak bu defa gelecek haber, vatandaşların yüzünü güldürmeyecek.

BENZİNDE YENİ ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR

Benzine, cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde fiyat artışı bekleniyor. Sektördeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, fiyatların sert bir düşüş göstermemesi durumunda, yani cuma günü itibarıyla benzin grubuna 1 TL civarında bir artış uygulanması öngörülüyor. 14 Mayıs tarihinde benzin fiyatları 1.47 TL artarak 46.78 TL seviyesine yükselmişti. Son indirim ise 7 Mart tarihinde 2.06 TL olarak kaydedilmişti.

GÜNCEL FİYAT BİLGİLERİ

İstanbul (Avrupa Yakası): 46.90 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası): 46.75 TL/LT

Ankara: 47.58 TL/LT

İzmir: 47.91 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak değişim farkına bağlı olarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.