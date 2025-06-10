Ekonomi

Benzin Fiyatına Zam Geliyor!

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AKARYAKITTA YENİ FİYAT DEĞİŞİMİ

Akaryakıtta tabela değişikliği bir kez daha gündemde. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Geçtiğimiz aylarda motorin ve benzine yapılan indirimlerin ardından, akaryakıt fiyatları tekrar değişecek. Ancak bu seferki gelişme, fiyatları takip eden vatandaşlar için olumsuz bir durum söz konusu.

BENZİN FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Cuma gününden itibaren benzin fiyatlarında artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, fiyatlarda belirgin bir düşüş yaşanmadığı takdirde, benzin grubunda 1 TL civarında bir artış yapılması öngörülüyor. 14 Mayıs’ta benzin fiyatlarına 1.47 TL’lik zam yapılmış ve 46.78 TL seviyesine yükselmişti. En son indirim ise 7 Mart’ta 2 lira 6 kuruş olarak uygulanmıştı.

GÜNCEL FİYAT BİLGİLERİ

İstanbul (Avrupa Yakası): 46.90 TL/LT
İstanbul (Anadolu Yakası): 46.75 TL/LT
Ankara: 47.58 TL/LT
İzmir: 47.91 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak, belirli fiyat değişim marjlarıyla hesaplanıyor.

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